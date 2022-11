La MAEIE a avut loc reuniunea grupurilor de lucru comune ale Dialogului Strategic cu Statele Unite ale Americii

14:10

Economistul Veaceslav Ioniță a analizat evoluția tarifelor la energia electrică în Moldova, informează TRIBUNA. Potrivit expertului, dacă ANRE aprobă astăzi majorarea de tarife, atunci aceasta va fi a 4-a majorare din acest an, record absolut pentru Moldova. Până acum tarifele se modificau nu mai des de o dată pe an, inclusiv am avut reduceri de […]