A fost reținut un fost președinte al raionului Anenii Noi. Ar fi trucat licitații

Fostul șef de stat, Igor Dodon, s-a arătat nemulțumit de faptul că este nevoit să economisească energia electrică. Acesta susține că situația îi afectează familia, în special copilul de 7 ani. Declarațiile au fost făcute într-un video postat pe canalul său de Telegram. „Evident că economisim. Nu am pornit căldura în casă și vă aduc […]