FOTO În luna noiembrie, fii cu ochii pe Dr. Tzoi – un nou proiect medical, difuzat la RLIVE TV

10:40

În acest an în țara noastră au fost 80 de cutremure. Cel puțin așa arată datele afișate de site-ul Institutul de Geologie si Seismologie. În cele mai frecvente cazuri seismele din acest an au avut magnitudini mici si medii, cel mai puternic fiind cel de azi dimineață. Cele mai multe au fost înregistrate în lunile […] Articolul Câte cutremure au avut loc pe teritoriul Republicii Moldova în acest an apare prima dată în Realitatea.md.