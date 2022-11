Spînu dezvăluie cât costă lumina cumpărată din România și de ce e important să economisim

15:30

Premierul Natalia Gavrilița a atenționat în debut ședinței Guvernului că Republica Moldova este afectată de criza energetică, iar fiecare MW de curent în plus ne arde la buzunare. „În prezent înregistrăm 20-30 % deficit de energie electrică după ce Cuciurganul a suspendat livrările. Respectiv fiecare MW în plus ne arde la buzunare. Eu vrea ca […] Articolul Criza energetică se adâncește! Gavrilița: Fiecare MW de curent în plus ne arde la buzunare apare prima dată în Bani.md.