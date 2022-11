Gata cu „prezența fizică” după cazier: Documentul va fi comandat și livrat direct destinatarului. Ce platformă permite acest lucru

14:30

Expertul economic Veaceslav Ioniță susține că Moldova are parte de un record al scumpirii energiei electrice pentru consumatorii finali, în acest an. „Timp de 22 de ani, tarifele în Moldova au cunoscut o majorare de doar 2 ori de la 0,74 lei/kWh în 2000 la 1,51 Lei/kWh în martie 2022. În acest an, în 8 luni, tariful la energie electrică riscă să se majoreze de 3 ori în 4 majorări consecutive”, precizează expertul.