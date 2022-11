Tesla vrea să înceapă producția în masă a Cybertruck-ului, la finalul anului 2023

08:40

Sperăm ca informația oferită de Departamentul Trezorerie al SUA să fie folosită pentru ca persoanele sancționate să fie deferite justiției. Declarația aparține ambasadorului SUA în Republica Moldova, Kent D. Logsdon. Diplomatul american spune că includerea oligarhilor Vlad Plahotniuc și Ilan Șor în lista sancțiunilor SUA va avea un puternic impact...