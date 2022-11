Câte cantine de ajutor social avem în Republica Moldova și cine are acces la ele

15:00

Danu Garbuz este originar din Chișinău. Aici și-a petrecut copilăria, a urmat studiile gimnazialе și, fiind pasionat de informatică, și-a continuat studiile la Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale din Chișinău, specialitatea Informatică. Entuziasmat de noi provocări, a decis să urmeze o facultate în România. Așadar, tânărul a ajuns student în cadrul Universității Politehnice din Timișoara, la Facultatea de Automatică și Calculatoare. În prezent, este în ultimul an de licență, practică voluntariatul și în paralel are un job. El ne-a povestit cum este să fii student(ă) la IT în Timișoara.