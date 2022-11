Câte condiții formulate de Comisia Europeană a îndeplinit Moldova? Maia Sandu a raportat

16:00

Președintele Consiliului de administrație al Moldovagaz Vadim Ceban a comentat acuzațiile Tiraspolului cu privire la pretinsa încălcare a contractului încheiat între partea moldovenească și concernul rus Gazprom. Directorul Moldovagaz a subliniat că întreprinderea nu are niciun fel de relații economice cu conducerea regiunii transnistrene. „Moldovagaz nu are niciun fel de relații oficiale economice cu conducerea regiunii transnistrene. […]