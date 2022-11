Festivalul filmului japonez va fi organizat la Chișinău în perioada 9-12 noiembrie

11:10

În Chișinău iluminatul stradal nu va mai fi deconectat în orele de vârf, așa cum s-a recomandat pentru a economisi energia electrică. Despre aceasta anunță primarul capitalei, Ion Ceban, potrivit căruia, economiile nu pot fi făcute pe seama siguranței cetățenilor, inclusiv în trafic, transmite IPN. „Este întuneric, ceea ce am...