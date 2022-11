(DOC) În Moldova ar putea fi interzis fumatul la balcon și în anumite locuințe

09:30

Ambasadorul SUA la Chișinău Kent Logsdon a declarat că în prezent autoritățile americane nu au niciun indiciu că ar exista planuri a unui atac militar pe teritoriul Republicii Moldova de către Rusia. Mai mult, ambasadorul a menționat că deși țara noastră are mulți parteneri și prieteni în regiune care ne-ar putea ajuta în cazul unui […] The post Vor interveni SUA sau NATO în cazul unui atac al Rusiei asupra Moldovei? Răspunsul ambasadorului american appeared first on NewsMaker.