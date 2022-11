Dezvoltă o afacere, având sindrom Down: Povestea unei fete din raionul Cahul

Dezvoltă o afacere, având sindrom Down: Povestea unei fete din raionul Cahul În fiecare toamnă și primăvară, grădina Danielei Pruteanu din Vadul lui Isac, raionul Cahul, se aprinde în culori nemaivăzute. Tânăra crește flori în ghivece, care apoi sunt livrate în oraș, de către tatăl său. Afacerea de familie nu s-ar deosebi cu nimic față de altele zeci sau chiar sute. Povestea este remarcabilă pentru că Daniela este o fată diagnosticată cu sindromul Down, care a dorit să-și găsească un rost în via...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnal.md