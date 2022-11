LIVE// Briefing de presă organizat de Procuratura Anticorupție în legătură cu reținerea lui Vladimir Andronachi

10:00

Un primar din raionul Orhei, din partea Partidului „ȘOR", denunță presiuni și șantaj din partea guvernării. Victor Nița, primarul satului Vâșcăuți a anunțat că structurile de forță îl șantajează cu fabricarea dosarelor penale, pentru a-l determina să treacă în tabăra guvernării. Victor Nița: „Nu am cedat și nici nu am de gând să cedez. Am …