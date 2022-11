Mesajul halucinant al unui deputat PAS: Vom îngheța o iarnă, vom sta pe întuneric

12:10

Primarul general Ion Ceban a transmis o scrisoare către Ambasada SUA pentru a veni cu precizări cu privire la lista persoanelor politice din Republica Moldova supuse sancțiunilor. Solicitarea lui Ceban vine după acuzațiilor false făcute de prim-ministrul Natalia Gavrilița și ale lui Sergiu Litvinenco. „Am comunicat îngrijorările personale dar și ale echipei inițiativei partidului MAN, [...] The post Ion Ceban a transmis o scrisoare către Ambasada SUA pentru a veni cu precizări cu privire la lista persoanelor sub sancțiuni appeared first on politics.md.