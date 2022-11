Sergiu Litvinenco: O zi care începe cât se poate de bine …

09:50

Pebbles, cel mai bătrân câine din lume, a murit la începutul acestei săptămâni, la vârsta de 22 de ani, în sud-estul Statelor Unite, a anunţat miercuri Cartea Recordurilor Mondiale Guinness The post A murit cel mai bătrân câine din lume. Câți ani avea? first appeared on NEXTA.