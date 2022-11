Cursul valutar oficial la 02.11.2022

22:20

Creşterea bruscă a preţurilor în aproape toate sectoarele vieţii se află în fruntea preocupărilor populaţiei din Germania, arată un sondaj difuzat sâmbătă, potrivit agenţiei germane de presă DPA, citată de Agerpres. Aproximativ 57% dintre cei peste 1.000 de respondenţi la sondajul publicat de consultanţa de management McKinsey au declarat că... The post Creșterea prețurilor, cea mai mare spaimă a germanilor appeared first on Portal de știri.