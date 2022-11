Zelenski: Avem nevoie de o apărare fiabilă pentru coridorul de cereale

15:30

Moldovagaz nu are relații economice oficiale cu administrația Transnistriei, anunță șeful companiei, Vadim Ceban. Reacția vine după ce Vadim Krasnoselski a acuzat Chișinăul că încalcă acordul semnat cu gigantul rus Gazprom. „Moldovagaz nu are relații economice oficiale cu conducerea regiunii transnistrene. Întreprinderea, în cadrul legislației naționale a Republicii Moldova, interacționează cu societatea Tiraspoltransgaz și are […] Articolul Ceban răspunde separatiștilor: Moldovagaz nu are relații economice oficiale cu adminsitrația Transnistriei apare prima dată în Realitatea.md.