NATO și riscul crescând al unui conflict turco-grec 

Tânărul fotograf din Chișinău a povestit Europei Liberă că a mers luni dimineață în raionul Ocnița pentru a filma răsăritul, întrucât iubește priveliștea de acolo, dar nu se aștepta să surprindă una dintre cele mai groaznice imagini din viața sa. „Ne-am speriat. Nici nu am reușit să scot camera...” „Am filmat tot, ne-am urcat în mașină și am auzit un șuierat și o bubuitură pe teritoriul Republicii Moldova. Desigur că ne-am speriat. Nici nu am reușit să scot camera, am făcut poza cu telefonul mob...