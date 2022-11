În perioada rece, vizitatorii Grădinii Zoologice vor achita mai puțin

17:30

Primarul general Ion Ceban spune că iluminatul public trebuie de reîntors, întrucât economisirea este mizeră, iar oamenii au de suferit. • "Am economisit energie electrică în Chișinău timp de 5 zile. Știți ce am obținut în perioada când am economisit? Pentru fiecare zi suma a fost de circa 15 mii de lei. Nu am de gând să economisesc pe sănătatea oamenilor și pe siguranța oamenilor. Este întuneric, este nesigur, atât pentru pietoni, cât și pentru șoferi", - a adăugat Ceban. "Explic ce spun specia...