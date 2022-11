Vadim Ceban: Gazprom a prezentat un argument neconvingător privind reducerea volumelor de gaz pentru Moldova

17:00

Deputatul socialist, Zinaida Greceanîi are statut de învinuit în dosarul privind finanțarea ilicită a PSRM, a anunțat procurorul pe caz, Petru Iarmaliuc „Ordonanța de punere sub învinuire i-a fost înaintată la 18 octombrie curent", a spus Iarmaliuc. PSRM, a emis un comunicat după ce deputatul a fost pus sub învinuire în dosarul privind finanțarea ilicită ... Zinaida Greceanîi pusă sub învinuire – Procurorul general interimar ar putea veni în Parlament pentru solicitarea ridicării imunității.