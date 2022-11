Persoanele cu diabet pot beneficia de un nou medicament compensat

09:00

Compania gigant specializată în partajarea de conţinut video online a anunţat joi că va introduce certificarea conturilor medicilor şi a altor profesionişti din domeniul sanitar, astfel încât să poată fi evidenţiate videoclipurile de încredere pe teme legate de sănătate, o modalitate prin care se încearcă limitarea dezinformării, transmite vineri AFP.