Mai multe VIP-uri au părăsit Twitter după preluarea de către Elon Musk

21:10

Amenințările voalate ale președintelui Vladimir Putin cu utilizarea armelor nucleare în războiul din Ucraina au alimentat creșterea uriașă a cererii de tablete de iod în Rusia, relatează site-ul de știri RBC, potrivit The Moscow Times. Vânzările de iodură de potasiu în farmaciile din Rusia au crescut cu 150% din 24... The post Vânzările de pastile de iod au explodat în Rusia, după amenințările lui Putin privind folosirea armelor nucleare appeared first on Portal de știri.