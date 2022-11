Organizaţia Mondială a Sănătăţii menţine starea de alertă maximă pentru variola maimuţei, deși în țările afectate cazurile au scăzut

19:20

Ukrainian soldiers go through a Russian 2S5 Giatsint-S, captured will a full provision of 152mm ammunition. pic.twitter.com/kLprsE1bjn — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 1, 2022 Intrat în dotarea forțelor armate sovietice în 1976, obuzierul 2S5 Giatsint-S a fost proiectat într-o perioadă de tensiuni ridicate între Uniunea Sovietică și Statele Unite, motiv pentru care dispune de protecție împotriva unor atacuri chimice, biologice și nucleare. Rusia a încetat fabricarea sa în 1991 dar veh...