Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Slovace în Republica Moldova Pavol Ivan în vizită la Bălți

18:00

Turneul muzical național „Țară mică — dulce cântec!” desfășurat în regiunea de nord a Moldovei a luat sfârșit. Pe 8 octombrie curent acest turneu a ajuns și în municipiul Bălți. „Suntem fericiți că am readus muzica anilor 80 de acasă într-un format restilizat sub o manieră simfonică, iar piesele interpretate au prins din nou viață.... Read More →