De astăzi șoferii se deplasează cu farurile aprinse și pe timp de zi

Majestatea sa Margareta, custodele coroanei, efectuează vineri o vizită la Chișinău, alături de alteța sa regală principele consort Radu, scrie agerpres.ro, citat de IPN. „Vizita are loc în urma unei convorbiiri telefonice de la sfârșitul lunii iunie cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. În cadrul discuției de atunci a fost...