Președintele Maia Sandu cere ajutorul României în depășirea crizei energetice din RM

11:50

Rachetele rusești au lovit Kievului luni dimineață la o oră de vârf, fiind una dintre cele mai intense lovituri asupra capitalei de când Rusia a abandonat încercarea de a o captura în primele săptămâni ale războiului, într-o aparentă răzbunare după ce președintele Vladimir Putin a declarat că explozia de la podul Kerci a fost un ”atac terorist”.Potrivit consilierului ministrului ucrainean de interne, Rostyslav Smirnov, cel puțin 8 persoane au murit și 24 au fost rănite."Kiev. Începând cu ora 08:45, opt persoane au fost ucise și 24 rănite în bombardamentul rusesc asupra cartierului Shevchenkivskyi din capitală. Șase mașini au luat foc, iar peste 15 mașini au fost avariate", a scris Smirnov.Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că există morți și răniți în exploziile care au zguduit luni orașe din Ucraina și a acuzat Rusia că încearcă să șteargă țara sa "de pe fața pământului". "Ei încearcă să ne distrugă și să ne șteargă de pe fața pământului... să ne distrugă oamenii care dorm acasă în orașul Zaporojie. Ucideți oamenii care merg la muncă în Dnipro și Kiev", a declarat Zelenski pe canalul său de Telegram. Shevchenko Park in central Kyiv now. Probably the city’s busiest park, usually packed with people and street musicians pic.twitter.com/9kIS4rBiKq— Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) October 10, 2022 To answer for the explosion at the Crimean Bridge, Russia hits the Arch of Freedom of the Ukrainian People ... and its *pedestrian* bridge. Kind of just says it all. 8+ killed in Kyiv pic.twitter.com/d9AEenXGoV— Alec Luhn (@ASLuhn) October 10, 2022