Cei mai buni cercetători, inovatori și profesori au fost premiați în cadrul festivității Gala laureaților USMF

13:30

Rochii retro, smokinguri, pene și pălării, note de jazz, culoare și spectacol de zile mari! Toate acestea au creat atmosfera concursului Balul Bobocilor USMF 2022 – cel mai așteptat eveniment al mediciniștilor, în special al celor admiși în primul an de studii la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova. Festivitatea a avut loc la 18 octombrie și s-a desfășurat cu genericul A little party never hurt nobody. Echipa Departamentului Cultură al Asociației Studenților și Rezidenților în Medicină din Moldova a fost cea care s-a ocupat de organizarea evenimentului. Сообщение (foto) Rochii retro, pene și pălării, smokinguri și note de jazz. Cum s-a desfășurat Balul bobocilor USMF 2022 în stil Gatsby появились сначала на #diez.