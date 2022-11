Procuratura Anticorupție are doi șefi-adjuncți interimari; CSP a aprobat candidaturile lui Mihai Ivanov și Vasile Plevan

11:40

Up Moldova – numărul 1 pe piața tichetelor de masă în țara noastră Tot mai mulți angajatori atât din sectorul public, cât și din cel privat, aleg cardurile Up pentru a-și motiva angajații. Astfel, timp de aproape cinci ani de când Up Moldova a apărut pe piața tichetelor de masă, peste 700 de companii din țară au ales cardurile Up. Până în prezent, au fost emise peste 60 de mii de carduri de masă, iar 1 500 de comercianți fac parte din rețeaua de parteneri. Cardurile de masă Up Dejun se bucură de...