Ultima lună de toamnă începe cu o PREMIERĂ la Teatrul Național Eugene Ionesco! „Funia” - un spectacol criminal, detectiv, dar și o comedie neagră!

12:20

Luna octombrie a mustit cu subiecte de autor, la AGORA. Am reușit să scriem la tema securității energetice și a resurselor alternative de energie aproape 30 de materiale. Asta înseamnă că aproape zilnic am publicat materiale de autor, documentate, filmate și muncite. Iar dacă vreo zi am lipsit cu materialele de autor, am postat de două ori pe zi. În textul de mai jos găsiți câteva dintre materialele la care a muncit echipa noastră, iar pe final aflați ce vom face în luna noiembrie, când vom scrie despre securitatea țării noastre.