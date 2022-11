Vor interveni SUA sau NATO în cazul unui atac al Rusiei asupra Moldovei? Răspunsul ambasadorului american

17:50

Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, fondatorul Tesla și, de vineri, șeful Twitter, ar fi închiriat Castelul Bran pentru o petrecere privată, de Halloween, cu miliardari și vedete de la Hollywood, scrie ProTV România. Printre invitați s-ar afla actrițele Angelina Jolie și Julia Sandstrom, dar și un alt miliardar, Peter Thiel, fondatorul Pay […]