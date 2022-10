Experții au evaluat potențialul energiei „verzi” în Moldova

10:40

Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, spune că astăzi va fi convocată ședința CSE, informează CURENTUL. Ion Ceban spune că nu are de gând să economisească pe sănătatea și siguranța oamenilor. „Am economisit energie electrică în Chișinău timp de 5 zile. Știți ce am obținut în perioada când am economisit? Pentru fiecare zi suma a […]