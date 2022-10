Natalia Gavrilița, prima reacție după ce a căzut bucăți dintr-o rachetă rusească în Nistru

14:40

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea pe banca acuzaților a unei femei de 45 ani din Ucraina, care în martie 2022 a încercat să scoată din Moldova spre România peste 12,7 milioane lei nedeclarati, în valută străină. Deși la traversarea frontierei aceasta a susținut că nu are bunuri spre declarare,