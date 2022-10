Un tânăr din Nisporeni, implicat într-un accident la Hâncești. Un bărbat a decedat

17:40

Termenul de depunere a dosarelor de solicitare a subvențiilor urmează să fie prelungit până pe 4 noiembrie 2022. Măsura este propusă de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, transmite IPN. O altă măsură le va permite agricultorilor să depună cerere de acordare a subvențiilor chiar dacă au restanțe la achitarea... The post Termenul de depunere a dosarelor de solicitare a subvențiilor va fi prelungit appeared first on Portal de știri.