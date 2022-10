Sergiu Tofilat: Este un fals că fugarii din politicul moldovenesc sunt politicieni

10:40

Prima săptămână de consum responsabil a energiei electrice a permis diminuarea consumului în orele de vârf și economii de 200 mii euro. Despre acest lucru anunță expertul economic, Veaceslav Ioniță. Conform datelor prezentate, consumul de energie electrică în 2 ore zilnice de vârf în săptămâna care a trecut (24-30 octombrie 2022) a fost cu 6,4% mai mic decât în săptămâna precedentă. „Pentru analiză am luat două ore din fiecare zi, când am înregistrat maximele de consum și am stabilit medianele z...