Energia electrică, mai scumpă în orele de vârf | Claca, păstrată în unele sate din R. Moldova 

Jerry Lee Lewis, unul dintre părinții rock 'n' roll-ului, cunoscut pentru hiturile sale clasice Great Balls of Fire și Whole Lotta Shakin' Goin' On, a murit la vârsta de 87 de ani. Vedetă a rock 'n' roll-ului încă din anii 1950, care a compus și cântat melodii definind epoca de început a genului, Lewis a murit din cauze naturale pe 28 octombrie, acasă, în Mississippi, cu soția sa alături, se arată într-un comunicat al agentului său publicitar. A fost bolnav în ultimii ani și a suferit un acciden...