Principalele valute internaționale, în scădere. Ce curs valutar a afișat BNM

15:20

Interpreții moldoveni Irina Rimes și The Motans au fost uimiți de interpretarea lui Ovidiu Gorincioi, tânărul din Chișinău care face senzație pe TikTok. Deși i-a dat de înțeles că piesa aleasă nu l-a avantajat, The Motans susține că Ovidiu are un timbru vocal aparte, care s-ar potrivi perfect în echipa sa, scrie SHOK.md.