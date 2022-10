Creșterea prețurilor, cea mai mare spaimă a germanilor

11:40

Poliția de Frontieră informează despre sistarea temporară a activității Punctului de Trecere a Frontierei Grimăncăuți, transmite IPN. Pe partea ucraineană este deconectată energia electrică în contextul unor lucrări tehnice. Conform informațiilor de la autoritățile din Ucraina, se planifică reluarea activității de la ora 13:00, precizează un comunicat de presă. La... The post Punctul de Trecere a Frontierei Grimăncăuți își are sistată a activitatea appeared first on Portal de știri.