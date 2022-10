(FOTO) Ceban acuză PAS de finanțarea ilegală a unor pliante denigratoare. Formațiunea promite să continue distribuirea

14:10

La doar două zile după ce SUA a anunțat sancțiuni împotriva fostul lider al democraților Vladimir Plahotniuc, aceste anunță că revine în politică. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu pentru portalul Tribuna, publicat astăzi, 28 octombrie. „Cum am zis și mai devreme, am vrut mai întâi să dau posibilitate noii coaliții ACUM cu […] The post Vladimir Plahotniuc a anunțat că a decis să revină în politica din Moldova appeared first on NewsMaker.