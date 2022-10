Secțiile de vot deschise la alegerile locale noi din comuna Braniște, raionul Rîșcani, s-au închis. Birourile electorale numără voturile

19:50

Cel puțin 60 de persoane au murit după ce un pod - care tocmai fusese reabilitat - s-a prăbușit duminică în statul Gujarat din vestul Indiei. Sute de persoane au căzut în râul Macchu din orașul Morbi. Imagini dramatice apărute pe rețele sociale arată oameni agățați cu disperare de podul parțial scufundat, scrie DIGI 24. Cable-stayed bridge collapse kills at least 32 in India • This was reported by the NDTV channel. The bridge collapsed when there were about 500 people on it. pic.twitter.com/6L1f...