VIDEO // Câțiva ruși încearcă să fugă din Herson, dar se răstoarnă cu blindata după ce derapează de pe carosabil

13:30

Președintele Maia Sandu a transmis condoleanțe Coreei de Sud în urma tragediei de la Seul, unde peste 150 de persoane au murit în urma unei busculade de Halloween. Mesajul a fost publicat pe contul său de Twitter. ”Sunt profund întristată de tragedia din Seul, care a luat viețile atâtor oameni. Cele mai sincere condoleanțe tuturor celor care și-au pierdut cei dragi în această tragedie”, a scris președintele. I am deeply saddened by the tragedy in #Seoul, that claimed the lives of so many people....