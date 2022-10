Ce este dismorfia corporală sau, cum i se mai spune în popor, „Sindromul Urâțeniei”

17:50

În fiecare an, pe 10 octombrie este marcată Ziua Mondială a Sănătății Mintale. Sănătatea mintală este esențială pentru a duce o viață fericită. Atunci când o persoană are probleme mintale, nu se poate bucura de viață și nici nu mai primește plăcere de la lucrurile care îi aduceau cândva satisfacție. Nu doar persoanele care suferă de tulburări mintale au de suferit, dar și apropiații lor, care de multe ori nu știu cum să îi sprijine și ajute. Potrivit Universității din Oxford "Pentru 2017, acest studiu estimează că 792 de milioane de persoane au trăit cu o tulburare de sănătate mintală. Aceasta reprezintă puțin mai mult de una din zece persoane la nivel global (10,7%)". În mod similar, un studiu al Alianței Naționale pentru Sănătate Mintală a arătat că Problemele de sănătate mintală sunt frecvente, dar ajutorul este disponibil. Persoanele cu probleme de sănătate mintală se pot însănătoși și multe dintre ele se recuperează complet. 1 din 5 adulți americani suferă de boli mintale în fiecare an 1 din 20 de adulți din SUA suferă de boli mintale grave în fiecare an 1 din 6 tineri americani cu vârste cuprinse între 6 și 17 ani suferă de o tulburare de sănătate mintală în fiecare an 50% din toate bolile mintale de-a lungul vieții încep până la vârsta de 14 ani, iar 75% până la vârsta de 24 de ani Sinuciderea este a doua cauză de deces în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 10 și 34 de ani. O categorie largă de boli cerebrale care cauzează o scădere pe termen lung și adesea graduală a memoriei și a capacității de a gândi, afectând modul de desfășurare a activităților uzuale de zi cu zi este demența. Demența nu este o boală specifică, dar poate fi declașată de mai multe boli. Deși această lulburare implică, în general, pierderea memoriei, faptul că aveți pierderi de memorie în sine nu înseamnă că aveți demență, deși este adesea unul dintre primele semne ale acestei afecțiuni. Boala Alzheimer este cea mai frecventă cauză a unei demențe progresive la adulții în vârstă, dar există o serie de alte cauze ale demenței. În funcție de cauză, unele simptome de demență ar putea fi reversibile. Simptomele demenței variază în funcție de cauză, dar semnele și simptomele comune includ: Modificări cognitive, pierderea memoriei, care este de obicei observată de către altcineva. Persoanele care suferă de demență pot întâmpina dificultăți în comunicare sau în găsirea cuvintelor, dificultăți cu abilitățile vizuale și spațiale, cum ar fi rătăcirea în timpul condusului, dificultăți de raționament sau de rezolvare a problemelor, dificultate în gestionarea sarcinilor complexe. Demența duce la modificări psihologice și de personalitate și multe alte stări cum ar fi: anxietatea, paranoia, agitația, chiar și halucinații. Când trebuie să consultați un medic? Consultați un medic dacă dumneavoastră sau o persoană dragă are probleme de memorie sau alte simptome de demență. Unele afecțiuni medicale tratabile pot provoca simptome de demență, așa că este important să determinați cauza. Demența este cauzată de deteriorarea sau pierderea celulelor nervoase și a conexiunilor dintre acestea în creier. În funcție de zona creierului care este afectată, demența poate afecta oamenii în mod diferit și poate provoca simptome diferite. Demențele sunt adesea grupate după ceea ce au în comun, cum ar fi proteina sau proteinele depuse în creier sau partea creierului care este afectată. Unele boli seamănă cu demențele, cum ar fi cele cauzate de o reacție la medicamente sau de deficiențe de vitamine, iar acestea s-ar putea ameliora cu ajutorul tratamentului. Demențe progresive Tipurile de demențe care progresează și nu sunt reversibile includ: Boala Alzheimer. Aceasta este cea mai frecventă cauză de demență. Deși nu se cunosc toate cauzele bolii Alzheimer, experții știu că un mic procent este legat de mutațiile a trei gene, care pot fi transmise de la părinți la copii. Deși probabli sunt mai multe gene implicate, o genă importantă care crește riscul este apolipoproteina E4 (APOE). Pacienții cu boala Alzheimer au plăci și încurcături în creier. Plăcile sunt aglomerări de o proteină numită beta-amiloid, iar încurcăturile sunt încurcături fibroase formate din proteina tau. Se crede că aceste aglomerări deteriorează neuronii sănătoși și fibrele care îi conectează. Demența vasculară. Acest tip de demență este cauzat de deteriorarea vaselor care alimentează creierul cu sânge. Problemele vaselor de sânge pot provoca accidente vasculare cerebrale sau pot afecta creierul în alte moduri, cum ar fi prin deteriorarea fibrelor din materia albă a creierului. Cele mai frecvente semne ale demenței vasculare includ dificultăți în rezolvarea problemelor, gândire încetinită și pierderea concentrării și a organizării. Acestea tind să fie mai vizibile decât pierderea memoriei. Demența cu corpuri Lewy. Corpurile Lewy sunt aglomerări anormale de proteine, asemănătoare unor baloane, care au fost găsite în creierul persoanelor cu demență cu corpuri Lewy, boala Alzheimer și boala Parkinson. Acesta este unul dintre cele mai frecvente tipuri de demență progresivă. Printre semnele și simptomele comune se numără interpretarea propriilor vise în timpul somnului, vederea unor lucruri care nu sunt acolo (halucinații vizuale) și probleme de concentrare și atenție. Alte semne includ mișcări necoordonate sau lente, tremurături și rigiditate (parkinsonism). Demența frontotemporală. Acesta este un grup de boli caracterizate prin deteriorarea celulelor nervoase și a conexiunilor acestora în lobii frontali și temporali ai creierului. Acestea sunt zonele asociate, în general, cu personalitatea, comportamentul și limbajul. Simptomele comune afectează comportamentul, personalitatea, gândirea, judecata și limbajul și mișcarea. Demența mixtă. Studiile de autopsie a creierelor persoanelor de 80 de ani și mai în vârstă care au avut demență indică faptul că multe dintre ele aveau o combinație de mai multe cauze, cum ar fi boala Alzheimer, demența vasculară și demența cu corpuri Lewy. Studiile sunt în curs de desfășurare pentru a determina modul în care afectarea demenței mixte afectează simptomele și tratamentele. Mai sunt și alte tulburări legate de demență cum ar fi Boala Huntington. Această boală este cauzată de o mutație genetică, și face ca anumite celule nervoase din creier și măduva spinării să se irosească. Semnele și simptomele, inclusiv un declin sever al abilităților de gândire (cognitive), apar de obicei în jurul vârstei de 30 sau 40 de ani. Leziuni cerebrale traumatice (TCC). Această afecțiune este cel mai adesea cauzată de traumatisme repetate la cap. Boxerii, jucătorii de fotbal sau soldații ar putea dezvolta TCC. În funcție de partea creierului care este rănită, această afecțiune poate provoca semne și simptome de demență, cum ar fi depresia, pierderea memoriei și tulburări de vorbire. TCC poate provoca, de asemenea, parkinsonism. Simptomele ar putea să nu apară decât după ani de zile de la traumă. Boala Creutzfeldt-Jakob. Această afecțiune cerebrală rară apare, de obicei, la persoanele fără factori de risc cunoscuți. Această afecțiune s-ar putea datora unor depozite de proteine infecțioase numite prioni. Semnele și simptomele acestei afecțiuni fatale apar, de obicei, după vârsta de 60 de ani. Boala Creutzfeldt-Jakob nu are de obicei o cauză cunoscută, dar poate fi moștenită. De asemenea, poate fi cauzată de expunerea la țesuturi bolnave ale creierului sau ale sistemului nervos, cum ar fi în urma unui transplant de cornee. Boala Parkinson. Multe persoane cu boala Parkinson dezvoltă în cele din urmă simptome de demență (demența bolii Parkinson). Unele cauze ale demenței sau ale simptomelor asemănătoare demenței pot fi inversate prin tratament. Acestea includ: Infecțiile și tulburările imunitare. Simptomele asemănătoare demenței pot fi rezultatul febrei sau al altor efecte secundare ale încercării organismului dumneavoastră de a lupta împotriva unei infecții. Scleroza multiplă și alte afecțiuni cauzate de sistemul imunitar al organismului care atacă celulele nervoase pot provoca, de asemenea, demență. Probleme metabolice și anomalii endocrine. Persoanele cu probleme tiroidiene, cu un nivel scăzut de zahăr în sânge (hipoglicemie), cu prea puțin sau prea mult sodiu sau calciu sau cu probleme de absorbție a vitaminei B-12 pot dezvolta simptome asemănătoare demenței sau alte modificări de personalitate. Factori de risc care nu pot fi schimbați: Vârsta. Riscul crește pe măsură ce îmbătrâniți, mai ales după vârsta de 65 de ani. Cu toate acestea, demența nu este o parte normală a îmbătrânirii, iar demența poate apărea la persoane mai tinere. Antecedente familiale. Faptul că aveți un istoric familial de demență vă expune la un risc mai mare de a dezvolta această afecțiune. Cu toate acestea, multe persoane cu antecedente familiale nu dezvoltă niciodată simptome și multe persoane fără antecedente familiale le dezvoltă. Există teste pentru a determina dacă aveți anumite mutații genetice. Sindromul Down. La vârsta mijlocie, multe persoane cu sindrom Down dezvoltă boala Alzheimer cu debut precoce. Factori de risc pe care îi puteți schimba: Dieta și exercițiile fizice. Cercetările arată că lipsa de exerciții fizice crește riscul de demență. Și, deși nu se știe că nicio dietă specifică nu reduce riscul de demență, cercetările indică o incidență mai mare a demenței la persoanele care au o dietă nesănătoasă în comparație cu cele care urmează o dietă de tip mediteranean, bogată în produse, cereale integrale, nuci și semințe. Consumul excesiv de alcool. Se știe de mult timp că consumul unor cantități mari de alcool provoacă modificări ale creierului. Mai multe studii și analize de amploare au constatat că tulburările legate de consumul de alcool au fost legate de un risc crescut de demență, în special de demența cu debut precoce. Factori de risc cardiovascular. Aceștia includ tensiunea arterială ridicată (hipertensiune arterială), colesterolul ridicat, acumularea de grăsimi în pereții arterelor (ateroscleroză) și obezitatea. Depresia. Deși nu este încă bine înțeleasă, depresia la sfârșitul vieții ar putea indica dezvoltarea demenței. Diabetul. Faptul de a avea diabet zaharat poate crește riscul de demență, mai ales dacă acesta este slab controlat. Fumatul. Fumatul ar putea crește riscul de a dezvolta demență și boli ale vaselor de sânge. Poluarea aerului. Studiile efectuate pe animale au indicat că particulele de poluare a aerului pot accelera degenerarea sistemului nervos. Iar studiile la om au constatat că expunerea la poluarea aerului - în special cea provenită de la gazele de eșapament din trafic și de la arderea lemnului - este asociată cu un risc mai mare de demență.Traumatismele craniene. Persoanele care au suferit o traumă severă la cap au un risc mai mare de a suferi de boala Alzheimer. Mai multe studii mari au constatat că la persoanele cu vârsta de 50 de ani sau mai mult care au suferit un traumatism cranio-cerebral (TCC), riscul de demență și de boală Alzheimer a crescut. Riscul crește la persoanele cu traumatisme cranio-cerebrale multiple. Unele studii indică faptul că riscul poate fi mai mare în primele șase luni până la doi ani după TCC.Tulburări de somn. Persoanele care au apnee în somn și alte tulburări de somn ar putea avea un risc mai mare de a dezvolta demență. La fel și deficiențele de vitamine și nutriționale. Nivelurile scăzute de vitamina D, vitamina B-6, vitamina B-12 și acid folic pot crește riscul de demență.Medicamente care pot înrăutăți memoria. Încercați să evitați somniferele fără prescripție medicală care conțin difenhidramină (Advil PM, Aleve PM) și medicamentele utilizate pentru tratarea urgenței urinare, cum ar fi oxibutinina (Ditropan XL).Limitați, de asemenea, sedativele și somniferele și discutați cu medicul dumneavoastră dacă vreunul dintre medicamentele pe care le luați ar putea să vă înrăutățească memoria.Demența poate afecta multe sisteme ale corpului și, prin urmare, capacitatea de funcționare. Demența poate duce la: Nutriție deficitară. Multe persoane cu demență reduc sau încetează în cele din urmă să mănânce, ceea ce le afectează aportul de nutrienți. În cele din urmă, acestea pot fi incapabile să mestece și să înghită.Pneumonie. Dificultatea de a înghiți crește riscul de a se sufoca sau de a aspira alimente în plămâni, ceea ce poate bloca respirația și provoca pneumonie.Incapacitatea de a efectua sarcini de autoîngrijire. Pe măsură ce demența avansează, aceasta poate interfera cu îmbăierea, îmbrăcarea, periajul părului sau al dinților, folosirea toaletei în mod independent și luarea medicamentelor conform instrucțiunilor.Provocări legate de siguranța personală. Unele situații de zi cu zi pot prezenta probleme de siguranță pentru persoanele cu demență, inclusiv conducerea, gătitul și mersul pe jos și traiul singur. Moartea. Demența în stadiu avansat duce la comă și deces, adesea din cauza unei infecții. Cum poate fi prevenită demența? Nu există o modalitate sigură de a preveni demența, dar există măsuri pe care le puteți lua și care ar putea ajuta. Este nevoie de mai multe cercetări, dar ar putea fi benefic să faceți următoarele:Păstrați-vă mintea activă. Activitățile de stimulare mentală, cum ar fi cititul, rezolvarea puzzle-urilor și jocurile de cuvinte, precum și antrenamentul memoriei ar putea întârzia apariția demenței și diminua efectele acesteia.Fiți activi din punct de vedere fizic și social. Activitatea fizică și interacțiunea socială ar putea întârzia debutul demenței și reduce simptomele acesteia. Încercați să faceți 150 de minute de exerciții fizice pe săptămână.Renunțați la fumat.Unele studii au arătat că fumatul la vârsta mijlocie și ulterior ar putea crește riscul de demență și de afecțiuni ale vaselor de sânge. Renunțarea la fumat ar putea reduce riscul și vă va îmbunătăți sănătatea.Luați suficiente vitamine. Unele cercetări sugerează că persoanele cu un nivel scăzut de vitamina D în sânge sunt mai predispuse să dezvolte boala Alzheimer și alte forme de demență. Puteți obține vitamina D prin anumite alimente, suplimente și prin expunerea la soare.Este nevoie de mai multe studii înainte de a se recomanda o creștere a aportului de vitamina D pentru prevenirea demenței, dar este o idee bună să vă asigurați că obțineți o cantitate adecvată de vitamina D. Administrarea zilnică a unei vitamine din complexul B și a vitaminei C ar putea fi, de asemenea, de ajutor.Gestionați factorii de risc cardiovascular. Tratați hipertensiunea arterială, colesterolul ridicat și diabetul. Slăbiți dacă sunteți supraponderal.Tensiunea arterială ridicată ar putea duce la un risc mai mare de apariție a unor tipuri de demență. Sunt necesare mai multe cercetări pentru a determina dacă tratarea hipertensiunii arteriale poate reduce riscul de demență.Tratați afecțiunile de sănătate. Mergeți la medic pentru tratament pentru depresie sau anxietate. Mențineți o dietă sănătoasă. O dietă precum dieta mediteraneană - bogată în fructe, legume, cereale integrale și acizi grași omega-3, care se găsesc în mod obișnuit în anumiți pești și nuci - ar putea promova sănătatea și reduce riscul de a dezvolta demență. Acest tip de dietă îmbunătățește, de asemenea, sănătatea cardiovasculară, ceea ce poate contribui la scăderea riscului de demență.Obțineți un somn de bună calitate. Practicați o bună igienă a somnului și discutați cu medicul dumneavoastră dacă sforăiți puternic sau aveți perioade în care vă opriți din respirație sau gâfâiți în timpul somnului. Tratați problemele de auz. Persoanele cu pierderi de auz au o șansă mai mare de a dezvolta declin cognitiv. Tratamentul timpuriu al pierderii auzului, cum ar fi utilizarea aparatelor auditive, ar putea reduce riscul de îmbolnăvire. 