Prim-ministru Italiei a găsit soluția crizei din țară

10:20

„Unde-s ouăle, Maia Sandu?”, se întrebă retoric fostul ei partener politic, Andrei Năstase. Potrivit fostului lider al PPDA, „mai incompetent Guvern nu a avut Republica Moldova”. „De la cap se împute peștele. De acolo de sus se strică peștele. Dacă ar fi mai multă deschidere de acolo de sus și nu am aduce procurori după [...] The post Andrei Năstase: „Unde-s ouăle, Maia Sandu?” appeared first on politics.md.