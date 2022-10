Maia Sandu a transmis un mesaj de condoleanțe celor care și-au pierdut apropiații în tragedia de la Seul

12:10

Imagini cu tehnică militară pe străzile din Chișinău au fost publicate în noaptea de 28 octombrie pe rețelele de socializare. Contactați de NM, reprezentanții Ministerului Apărării au confirmat autenticitatea imaginilor și au precizat că mijloacele de transport sunt din dotarea Armatei Naționale și se deplasau de la centrele de instruire la locul de dislocare permanent. […]