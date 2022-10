Doi moldoveni, implicați într-un accident groaznic în România! A fost lansat un apel în căutarea rudelor acestora

21:40

Mai multe persoane ar fi murit si alte zeci ar fi in stop cardiac in urma unei busculade care s-ar fi produs in zona Itaewon din Seul, unde oamenii s-au ... Post-ul Busculada de la petrecerea de Halloween din Seul! Sunt raportați zeci de morți și aproape 150 de răniți. Bilanțul este în creștere apare prima dată în Unica.md.