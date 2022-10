NASA a descoperit motivul pentru care s-a produs cel mai mare cutremur înregistrat vreodată pe planeta Marte

12:50

SpaceX a lansat pe orbită încă 53 de sateliți de internet Starlink Compania spaţială privată americană SpaceX a lansat cu succes pe orbită alţi 53 de sateliţi de internet din reţeaua Starlink. O rachetă Falcon 9 a fost lansată joi de la Complexul de Lansare Spaţială 4E din cadrul bazei forţelor aeriene Vandenberg din California. SpaceX a confirmat că sateliţii Starlink au fost amplasaţi pe orbită. Prima treaptă a lansatorului Falcon 9 a aterizat pe drona Of Course I Still Love You, staţionată în...