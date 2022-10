O misiune a FMI se va afla timp de 12 zile în Republica Moldova 

09:10

Ministrul de Interne Ana Revenco a publicat în dimineața de 28 octombrie o adresare către primarul mun. Chișinău Ion Ceban. Aceasta solicită Primăriei capitalei să solicite instanţei de judecată interzicerea manifestaţiilor organizate de deputatul Ilan Șor, cercetat penal pentru acte de corupție și stabilit cu traiul în Israel, deși este dat în urmărire internațională. Ana […]