Mai multe zboruri de pe Aeroportul Chișinău, anulate. Apelul Poliției de Frontieră

20:10

Incendiul care s-a produs astăzi la Spitalul Clinic de Psihiatrie a avut loc în secția în care se află persoane care au comis infracțiuni grave și în privința cărora sunt aplicate măsuri de siguranță cu caracter medical sub formă de internare într-o instituție psihiatrică cu supraveghere riguroasă. Precizările au fost făcute în seara de 27 […] The post Cum a fost incendiată o secție a Spitalului de Psihiatrie și cine este principalul suspect? Ministerul Sănătății vine cu precizări appeared first on NewsMaker.