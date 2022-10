VIDEO/ Sancțiunile SUA impuse lui Șor și Plahotniuc, măsurile CSE privind reducerea consumului de energie electrică, detalii noi despre banii destinați protestelor Partidului „Șor” și noul câștigător al premiului ZdG | Săptămâna de Gardă

11:10

Marina militară rusă a respins un atac cu dronă asupra flotei din Marea Neagră, în golful Sevastopol, a anunţat guvernatorul oraşului Sevastopol din Crimeea, peninsula ucraineană anexată de Rusia. The #Russian side declares that in the occupied #Crimea (Sevastopol) today there was an attack by underwater drones on their bay where warships were located#Kherson #Ukraine...