Situație excepțională în municipiul Chișinău în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare

19:30

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va veni în Republica Moldova. Evenimentul se va produce, cel mai probabil săptămâna viitoare. Informația a fost confirmată de șeful Legislativului, Igor Grosu, în cadrul emisiunii „Punctul pe azi" de la TVR Moldova. „Este un gest de susținere, un semnal foarte puternic politic din partea Parlamentului European și sunt sigur