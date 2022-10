Oleg Serebrian: “Chișinăul și Tiraspolul NU au ajuns la un numitor comun pe problema energetică”

11:00

Galina Moldovan este din stânga Nistrului. De 15 ani activează la Spitalul raional din Rezina. Deține funcția de șefă a Secției Boli Interne. Medicul spune că deși s-a născut în Râbnița, nu vede mari diferențe cu orașul în care activează. „Sunt orașe vecine, pentru mine nu reprezintă mare diferență, pentru că acolo eu trăiesc. Aici […]