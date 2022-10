„Domnule primar Ceban, vă solicit să vă faceţi treaba”. Ministrul de Interne cere interzicerea protestului organizat de Șor

19:40

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Trezoreriei americane a publicat lista completă a celor 9 persoane incluse în lista de sancțiuni Global Magnitsky Act pentru acte grave de corupție. Este vorba despre Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Sara Șor, Igor Ciaika, Ivan Zavorotnyi, Alexei Troșin, Iurii Gudilin, Olga Grak și Leonid Gonin.